Der WM-Kampf 2025 spitzt sich zu!

Noch vor wenigen Wochen glänzte McLaren mit hervorragenden Teamleistungen. Doch Max Verstappen setzte zuletzt zu einer famosen Aufholjagd an und brachte damit Lando Norris und Oscar Piastri gehörig unter Druck.

Der aktuelle WM-Stand >>>

Die bessere Ausgangslage haben jedoch nach wie vor die beiden McLaren-Piloten. Viel deutet auf einen Weltmeister in "Papaya" hin.

Anlässlich dazu blicken wir vor dem GP-Wochenende in Brasilien (im LAOLA1-Ticker) auf die dramatischsten teaminternen Titel-Duelle in der Königsklasse des Motorsports zurück.

#11: Damon Hill vs. Jacques Villeneuve (Williams) - 1996