Wetter-Chaos in Interlagos droht: Qualifying erst am Sonntag?

Wie schon im letzten Jahr könnte das Wetter dem Zeitplan des F1-Grand-Prix von Brasilien einen Strich durch die Rechnung machen.

War es 2024 noch heftiger Regen, der zur Verschiebung des Qualifyings auf den Sonntag führte, so könnten heuer starker Sturm und starke Niederschläge zum gleichen Ergebnis führen.

Laut Vorhersagen aus Brasilien kündigt sich für Samstagvormittag nämlich beides an, es könnte sogar den ganzen Tag anhalten.

Sprint am Abend, Qualifying dafür erst Sonntag?

Weil auch diese Saison ein Sprint auf der Strecke in Interlagos stattfindet, könnte das Qualifying auf Sonntag verschoben werden.

Angesetzt ist der Sprint aktuell für 11:00 Uhr (Ortszeit) - im LIVE-Ticker >>>

Dabei gibt es die Möglichkeit, diesen nach hinten zu verschieben. Doch zwischen dem Sprint und dem Qualifying müssen mindestens drei Stunden liegen. Weil die Sonne in Sao Paulo gegen 18:30 Uhr untergeht, könnte das Qualifying auf Sonntag-Morgen verschoben werden.

Am Sonntag sei die Regen-Wahrscheinlichkeit laut aktuellen Voraussagen deutlich geringer.