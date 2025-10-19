Siebte Pole! Verstappen in Austin einmal mehr überragend

Max Verstappen steht beim Großen Preis von Austin auf der Pole Position!

Der Niederländer ist einmal mehr eine Klasse für sich und setzt sich deutlich vor Lando Norris und Charles Leclerc auf Rang eins. Für den vierfachen Weltmeister ist das die siebte Pole der Saison und die 47. seiner Karriere.

WM-Leader Oscar Piastri wird hinter George Russell und Lewis Hamilton nur Sechster. Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Carlos Sainz und Fernando Alonso komplettieren die Top 10.

Verstappen erhöht damit erneut den Druck auf die beiden McLaren. Bereits im Sprint schnappte er sich beim Doppelausfall von Piastri und Norris den Sieg (Hier nachlesen >>>).