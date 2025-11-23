Verstappen triumphiert in Las Vegas - Norris am Weg zum WM-Titel

Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Las Vegas!

Der Niederländer (Red Bull) feiert seinen sechsten Saisonsieg vor Lando Norris (McLaren/+20,741). George Russell (Mercedes/+23,546) komplettiert das Podium.

Oscar Piastri (McLaren/+27,650) muss sich mit dem vierten Platz zufriedengeben. Andrea Kimi Antonelli (5./Mercedes), Charles Leclerc (6./Ferrari), Carlos Sainz (7./Williams), Isack Hadjar (8./Racing Bulls), Nico Hülkenberg (9./Sauber) und Lewis Hamilton (10./Ferrari) schaffen es ebenso in die Punkteränge.

Norris verliert die Führung nach einem schwachen Start

Dabei verbremst sich Norris nach seiner Pole beim Rennstart in der ersten Kurve. Dies nutzen Verstappen und Russell aus und setzen sich am Briten vorbei.

Liam Lawson (Racing Bulls) verursacht indes eine Kollision mit Piastri. Der Australier fällt damit zwischenzeitlich auf den siebenten Platz zurück. Russell kann den Rückstand zunächst gegenüber Verstappen in Grenzen halten, aber der Niederländer verteidigt seine Führungsposition in starker Manier.

Norris überholt Russell - Verstappen fährt dem Rennsieg entgegen

Norris verkürzt hingegen zur Rennmitte vehement den Abstand zu Russell. Folgerichtig überholt der WM-Leader den Briten auch in Runde 34. Für einen Angriff auf Verstappen genügt es hingegen nicht.

Der Niederländer kontrolliert daraufhin das Renngeschehen und bringt seinen 68. Karriere-Sieg souverän über die Ziellinie. Piastri profitiert schließlich von einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe von Kimi Antonelli (nach einem Fehlstart), aber der Australier verpasst dennoch das Podium klar.

Damit baut Norris (408) vor den letzten beiden Rennwochenenden seine WM-Führung auf Piastri (378) auf 30 Punkte aus. Verstappen (366) liegt als WM-Dritter nun 42 Zähler hinter dem britischen WM-Spitzenreiter.

Allerdings könnte Norris noch Ärger drohen! Denn die FIA untersucht aktuell den Unterboden des McLaren-Piloten. Diesen Regelverstoß gab es bereits von Ferrari in China. Dabei war die Unterbodenplatte von Lewis Hamilton zu dünn. Folglich wurde der Brite sogar disqualifiziert.

