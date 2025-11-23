NEWS

Mercedes-Pilotin ist Gesamtsiegerin der F1 Academy

Emma Felbermayr beendet die Saison in den Top Ten der Gesamtwertung.

Mercedes-Pilotin ist Gesamtsiegerin der F1 Academy Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die 21-jährige Französin Doriane Pin ist die Gesamtsiegerin der F1 Academy.

Der Mercedes-Pilotin aus dem Team Prema Racing, die am Vortag das erste Rennen beim Saisonfinale in Las Vegas gewonnen hatte, reichte am Samstag (Ortszeit) ein fünfter Platz. Der Tagessieg ging an die US-Amerikanerin Chloe Chambers (Campos).

Die 18-jährige Österreicherin Emma Felbermayr, die im Juni in Montreal einen Sieg eingefahren hatte, landete auf den Rängen neun und zwölf. In der Gesamtwertung belegt sie Rang zehn.

Mehr zum Thema

Verstappen triumphiert in Las Vegas - Norris am Weg zum WM-Titel

Verstappen triumphiert in Las Vegas - Norris am Weg zum WM-Titel

Formel 1
5
Formel 1 LIVE: Rennen in Las Vegas

Formel 1 LIVE: Rennen in Las Vegas

Formel 1
Norris nach Pole in Las Vegas: "Höllisch stressig"

Norris nach Pole in Las Vegas: "Höllisch stressig"

Formel 1
5
Unaufhaltsam! Norris holt sich die Pole Position in Las Vegas

Unaufhaltsam! Norris holt sich die Pole Position in Las Vegas

Formel 1
8
Formel 1 LIVE: Qualifying in Las Vegas

Formel 1 LIVE: Qualifying in Las Vegas

Formel 1
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Ski Alpin
Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Skispringen
5
Kommentare

Kommentare

Formel 1 Motorsport F1 Academy Emma Felbermayr