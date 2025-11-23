Mercedes-Pilotin ist Gesamtsiegerin der F1 Academy

Die 21-jährige Französin Doriane Pin ist die Gesamtsiegerin der F1 Academy.

Der Mercedes-Pilotin aus dem Team Prema Racing, die am Vortag das erste Rennen beim Saisonfinale in Las Vegas gewonnen hatte, reichte am Samstag (Ortszeit) ein fünfter Platz. Der Tagessieg ging an die US-Amerikanerin Chloe Chambers (Campos).

Die 18-jährige Österreicherin Emma Felbermayr, die im Juni in Montreal einen Sieg eingefahren hatte, landete auf den Rängen neun und zwölf. In der Gesamtwertung belegt sie Rang zehn.