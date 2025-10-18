NEWS

Helmut Marko mit deutlicher Kritik an eigenem Fahrer

Beim Sprint-Qualifying in Austin hatte sich der Motorsport-Berater von einem seiner Piloten mehr erwartet.

Red Bull Racings Helmut Marko übt im Anschluss an das Sprint-Qualifying von Austin scharfe Kritik an Yuki Tsunoda.

"Das ist natürlich schon traurig, wenn da einer auf der Pole steht und Yuki nicht einmal ins Q2 kommt", so der RBR-Motorsport-Berater gegenüber "Sky Sports".

Max Verstappen schnappte sich Startplatz eins, während Tsunoda als 18. bei erster Gelegenheit ausschied.

"Haben es verbockt"

Beim Japaner allein liege die Schuld allerdings nicht, wie Marko und auch Teamchef Laurent Mekies zugeben.

Tsunoda wurde nämlich erst spät für den entscheidenden Versuch rausgeschickt, wurde in dieser Runde aber von Isack Hajdar (Racing Bulls) ausgebremst.

"Wir haben es verbockt. Wir entschuldigen uns bei Yuki", meint Mekies deshalb.

