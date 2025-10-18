Beide McLaren crashen! Verstappen gewinnt den Sprint von Austin

Max Verstappen gewinnt den F1-Sprint in Austin!

Der Niederländer setzt sich beim Start souverän durch und profitiert letztlich auch von einem Massencrash seiner größten Widersacher.

Schlüsselakteur der Startphase war der WM-Führende Oscar Piastri, für den der Platz neben Nico Hülkenberg und Lando Norris schlicht zu eng wurde. Der Australier wurde von Hülkenbergs rechtem Vorderrad quasi ausgehebelt und beschädigte in weiterer Folge seinen sowie den Wagen seines Teamkameraden Norris. Der Vorfall wurde von den Stewards als herkömmlicher Rennunfall eingestuft.

"Das war furchtbar. Keiner unserer Fahrer trägt daran Schuld", sagte McLaren-Boss Zak Brown im Interview von Sky Sports. Ob die McLaren-Autos rechtzeitig zum Qualifying für das Hauptrennen (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wieder fahrtüchtig sein würden, war zunächst unklar.

Russell erbt Rang zwei und attackiert Verstappen kurzzeitig

George Russell rutscht dadurch auf Rang zwei, versucht Verstappen zwischenzeitlich sogar noch zu attackieren, kommt aber nicht mehr am Niederländer vorbei und wird Zweiter. Carlos Sainz komplettiert das Stockerl.

Vierter wird Lewis Hamilton, vor Teamkollege Charles Leclerc und Alexander Albon. Ebenfalls Punkte machen Yuki Tsunoda und Kimi Antonelli.

Das Rennen geht hinter dem Safety Car zu Ende. Nach einem Unfall von Lance Stroll und Esteban Ocon hat das Gefährt mit Pilot Bernd Mayländer noch einmal ausrücken müssen. Durch den Sieg verkürzt Verstappen seinen WM-Rückstand auf Piastri auf 55 Punkte. Der Titelverteidiger liegt hinter Norris auf dem dritten Platz.

"Es hat ein paar Runden gedauert, bis wir nach dem Safety Car ein ordentliches Tempo gehabt haben, also müssen wir herausfinden, woran das gelegen ist", sagte Verstappen. "Wir müssen morgen im Renntrimm besser sein, um gegen die McLaren kämpfen zu können."