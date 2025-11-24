Ronaldo kann es noch: Fallrückzieher begeistert Fans

Cristiano Ronaldo ist auch mit 40 Jahren noch für Traumtore gut!

Den Treffer zum 4:1-Endstand für den saudischen Erstligisten Al-Nassr im Ligaspiel gegen Al-Khaleej erzielte der Superstar per Fallrückzieher aus knapp zwölf Metern.

Die spektakuläre Einlage in der Nachspielzeit erinnerte stark an sein legendäres Tor im Trikot von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale 2018 bei Juventus Turin.

"Die beste Bildunterschrift gewinnt", forderte Portugals Rekord-Nationalspieler die Nutzer der Plattform "x" zu Kommentaren unter einem Video mit dem Tor auf.

Das Tor im Video: