Al-Nassr FC Al-Nassr FC ALN
AL Khaleej Saihat FC AL Khaleej Saihat FC KHS
Endstand
4:1
2:0 , 2:1
  • Murad Al-Hawsawi
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ronaldo kann es noch: Fallrückzieher begeistert Fans

Der 40-Jährige traf sehenswert zum 4:1-Endstand in der Liga und weckte dabei ganz besondere Erinnerungen.

Ronaldo kann es noch: Fallrückzieher begeistert Fans Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Cristiano Ronaldo ist auch mit 40 Jahren noch für Traumtore gut!

Den Treffer zum 4:1-Endstand für den saudischen Erstligisten Al-Nassr im Ligaspiel gegen Al-Khaleej erzielte der Superstar per Fallrückzieher aus knapp zwölf Metern.

Die spektakuläre Einlage in der Nachspielzeit erinnerte stark an sein legendäres Tor im Trikot von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale 2018 bei Juventus Turin.

"Die beste Bildunterschrift gewinnt", forderte Portugals Rekord-Nationalspieler die Nutzer der Plattform "x" zu Kommentaren unter einem Video mit dem Tor auf.

Das Tor im Video:

Traf 2024 gegen Polen auf ähnliche Weise

Für die Auswahl seines Landes hatte der Offensivstar im November 2024 im Nations-League-Spiel gegen Polen ebenfalls auf ähnliche Weise getroffen.

Im Nationaltrikot hatte Ronaldo zuletzt für weniger positive Schlagzeilen gesorgt. Beim 0:2 im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland vor knapp eineinhalb Wochen sah er nach einem Ellenbogenschlag gegen Dara O'Shea in seinem 226. Länderspiel erstmals die Rote Karte. Zum WM-Start im kommenden Sommer droht ihm daher die Zuschauerrolle.

Kommentare

