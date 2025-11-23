WM-Kampf wieder offen? Verstappen profitiert vom McLaren-Drama

Ein perfekter Rennsonntag für Max Verstappen!

Der Red-Bull-Star feiert in Las Vegas einen äußerst ungefährdeten Sieg. Damit holt sich der Niederländer seinen sechsten Saisonerfolg. Verstappen-Triumph in Las Vegas >>>

Obendrein profitiert der Niederländer von einer McLaren-Disqualifikation und wahrt damit noch seine Chance auf den fünften WM-Titel in Folge. Beide McLaren werden in Las Vegas disqualifiziert >>>

Verstappen konnte dabei nach einem miserablen Verbremser von Lando Norris in der ersten Kurve sofort die Führung übernehmen. Daraufhin verteidigte er zunächst seine Führungsposition gegenüber George Russell (Mercedes) souverän und kontrollierte das Renngeschehen samt Reifenmanagement.

"Normalerweise sind wir nicht so gut mit den Reifen. Heute hatten wir das Ganze aber alles besser im Griff", stellte der 28-Jährige im Nachgang fest.

Mit purer Kontrolle zum Rennsieg

In der Folge baute er seinen Abstand kontinuierlich aus und konnte seinen Pflichtboxenstopp auf die härteste Mischung etwas hinauszögern. "Ich konnte mehr Tempo machen und etwas länger draußen bleiben. Das hat mir sehr geholfen", so der Niederländer.

Obendrein musste Norris gegen Rennende seine Benzinmenge kontrollieren. Schlussendlich kam Verstappen mit einem Vorsprung von 20 Sekunden über die Ziellinie. "Am Ende war es ein ziemlich großer Abstand", so der Red-Bull-Star.

Verstappen profitiert von einem großen McLaren-Drama

Neben dem Rennsieg profitiert der 69-fache Grand-Prix-Sieger selbstverständlich auch von der Doppel-Disqualifikation der "Papayas".

In der Fahrer-WM rückt Verstappen damit bis auf 24 Zähler an Norris heran.

Daher scheint ein fünfter WM-Titel für Verstappen plötzlich nicht mehr nur theoretischer Natur. Denn es folgt am nächsten Wochenende in Katar ein langes Rennwochenende mit einem Sprintrennen. Zusammen mit dem Saisonabschluss in Abu Dhabi sind daher noch 58 Punkte zu holen.

WM-Stand >>>