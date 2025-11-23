Aufregung in Las Vegas!

Lando Norris könnte nach einer FIA-Überprüfung bezüglich seines Unterbodens am McLaren nachträglich disqualifiziert werden. Beim britischen WM-Leader ist offenbar der vorgeschriebene Mindeststandard bei den Skids am Unterboden nicht erfüllt worden.

Der Skid-Block muss nämlich nach den Regeln der FIA eine Dicke von neun Millimetern erfüllen. Doch der Mindestwert ist bei beiden McLaren-Piloten wohl unterschritten worden.

Offiziell gibt es noch keine Entscheidung der FIA. Für 23:45 Uhr Ortszeit (8:45 Uhr MEZ) war eine Anhörung von McLaren angesetzt.

Norris würde Platz zwei und 18 Punkte verlieren

Kommt es zur Strafe, würde sowohl Norris seinen zweiten Platz als auch Piastri den vierten Rang beim Grand Prix in Las Vegas verlieren.

Ergebnis des GP von Las Vegas >>>

Norris würde in der WM damit seine 18 Punkte aus Las Vegas verlieren und bei 390 Punkten halten. Piastri würden hingegen zwölf Zähler gestrichen werden. Der Australier hätte damit 366 Zähler auf dem Konto.

Max Verstappen wäre der große Profiteur. Der Niederländer würde den Rückstand auf Norris auf 24 Zähler verkürzen.

WM-Stand >>>

Präzedenzfall

Bereits in der jüngeren Vergangenheit gab es in der Formel 1 einen Präzedenzfall. Lewis Hamilton wurde nämlich im März beim Großen Preis von China ebenfalls nachträglich disqualifiziert. Auch Nico Hülkenberg wurde zwei Rennen danach in Bahrain für denselben Verstoß aus dem Rennen genommen.