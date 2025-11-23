NEWS

Formel 1 LIVE: Rennen in Las Vegas

Lando Norris hat sich die Pole Position für den GP von Las Vegas gesichert. Doch was passiert dahinter? LIVE-Infos:

Foto: © GETTY
In den frühen Morgenstunden des Sonntags (ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) steigt der Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas.

Lando Norris gewann die beiden letzten Rennen, sowie den Sprint in Interlagos - und hat in Las Vegas die große Chance, den Vorsprung in der WM weiter auszubauen.

Aktuell führt der Brite 24 Punkte vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Auch Max Verstappen hat mit 49 Punkten Rückstand noch theoretische Chancen - WM-Stand >>>

LIVE-Ticker:

