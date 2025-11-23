"Frustriert!": So reagiert McLaren auf doppelte Disqualifikation

Rabenschwarzer Sonntag für McLaren in Las Vegas!

Anstelle von einem zweiten und vierten Platz im Rennen gibt es für Lando Norris und Oscar Piastri eine Disquaifikation. Der Grund: Die Boliden des Papaya-Duos sind bei der Überprüfung seitens der FIA durchgefallen - Die Hintergründe der Disqualifikation >>>

Gerade in der noch offenen Fahrer-Weltmeisterschaft wirft das vor allem Norris zurück. Anstelle eines größeren Abstandes zu Teamkollege Piastri ist dieser weiterhin 24 Punkte hinter Norris.

Max Verstappen ist der lachende Dritte des McLaren-Super-GAUs, so reduziert er seinen Abstand auf 24 Punkte. 58 Punkte sind noch zu vergeben. WM-Stand >>>

Formel-1-Weltmeister 2025? Die Zahlen sprechen für ...

"Es ist frustrierend"

Im Statement seitens des Teams wird der WM-Führende zitiert: "Es ist frustrierend, so viele Punkte zu verlieren. Als Team versuchen wir immer, die bestmögliche Leistung herauszuholen. Das haben wir heute eindeutig nicht geschafft."

Sein Teamkollege meint: "Angesichts der geringen Leistungsunterschiede suchen wir immer nach Möglichkeiten, unsere Performance zu verbessern. Das haben wir dieses Mal nicht richtig hinbekommen."

Stella mit Entschuldigung

Teamchef Andrea Stella übernimmt Verantwortung und zeigt sich ebenfalls "extrem enttäuscht". "Wir entschuldigen uns bei Lando und Oscar für den heutigen Punkteverlust, zu einem kritischen Zeitpunkt im Kampf um die Weltmeisterschaft, nachdem beide ein gutes Wochenende gezeigt haben", so der Italiener in der Aussendung.