Red Bull findet wohl Nachfolger für Helmut Marko

Laut Informationen von "Motorsport-Total.com" steht Red Bull vor einer Verpflichtung von Gwen Lagrue. Der Franzose soll die Nachfolge von Helmut Marko im Bereich der Nachwuchsförderung antreten. Eine offizielle Bestätigung der beiden Teams gibt es bislang noch nicht.

Marko prägte über viele Jahre das Juniorprogramm von Red Bull und war maßgeblich daran beteiligt, spätere Weltmeister wie Sebastian Vettel oder Max Verstappen in die Formel 1 zu bringen. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Österreicher Ende 2025 soll nun Lagrue diese wichtige Rolle übernehmen.

Förderer von Russell, Albon und Antonelli

Lagrue gilt als einer der angesehensten Talentscouts im Motorsport. Nach Stationen im Kart- und Rallyesport wechselte er ins Fahrermanagement und machte sich einen Namen als Entdecker junger Talente.

Bei Mercedes kümmerte er sich seit 2016 um den Nachwuchs und war unter anderem an der Entwicklung von George Russell beteiligt. Lagrue überzeugte den Briten damals, nicht den Weg in die DTM einzuschlagen, sondern weiter auf eine Formel-1-Karriere zu setzen.

Auch Alexander Albon profitierte von seiner Unterstützung, nachdem dieser aus dem Red-Bull-Nachwuchsprogramm gefallen war. Zudem erkannte Lagrue früh das Potenzial von Kimi Antonelli, der mittlerweile als Mercedes-Fahrer in der Formel 1 angekommen ist und die diesjährige Weltmeisterschaft bis dato dominiert.