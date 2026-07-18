NEWS

Formel 1 heute: Das Qualifying in Belgien

Wer sichert sich auf der traditionsreichen Strecke in Spa-Francorchamps die Pole Position? LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Qualifying in Belgien Foto: © IMAGO / justpictures.ch
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für die Formel 1 steht mit dem Grand Prix von Belgien der nächste Stopp auf dem Programm. Beim Qualifying wird es erstmals ernst (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Zuletzt in Großbritannien konnte Charles Leclerc mit seinem ersten Saisonsieg aufzeigen. Komplettiert wurde das Podium von George Russell und Lewis Hamilton.

Der Letztgenannte ist auch in der WM-Wertung vorne dabei. Diese führt Kimi Antonelli 25 Punkte vor seinem Mercedes-Teamkollegen Russell an. Hamilton fehlen sieben Punkte auf Rang zwei.

Das Qualifying im LIVE-Ticker:

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Antonelli schlägt im zweiten Spa-Training zurück

Antonelli schlägt im zweiten Spa-Training zurück

Formel 1
2
Formel 1 in Spa-Francorchamps: Zeitplan für den GP von Belgien

Formel 1 in Spa-Francorchamps: Zeitplan für den GP von Belgien

Formel 1
Verstappen schlägt zurück: Red-Bull-Pilot in Spa voran

Verstappen schlägt zurück: Red-Bull-Pilot in Spa voran

Formel 1
1
Einreise verweigert: Spanischer Weltmeister bat Trump um Hilfe

Einreise verweigert: Spanischer Weltmeister bat Trump um Hilfe

Fußball WM
De la Fuente gegen Scaloni: Lehrer gegen Schüler

De la Fuente gegen Scaloni: Lehrer gegen Schüler

Fußball WM
Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus

Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus

Tennis - WTA
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich - England

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich - England

Fußball WM

Kommentare

Motorsport Formel 1 Qualifying GP von Belgien