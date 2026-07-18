Für die Formel 1 steht mit dem Grand Prix von Belgien der nächste Stopp auf dem Programm. Beim Qualifying wird es erstmals ernst (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Zuletzt in Großbritannien konnte Charles Leclerc mit seinem ersten Saisonsieg aufzeigen. Komplettiert wurde das Podium von George Russell und Lewis Hamilton.

Der Letztgenannte ist auch in der WM-Wertung vorne dabei. Diese führt Kimi Antonelli 25 Punkte vor seinem Mercedes-Teamkollegen Russell an. Hamilton fehlen sieben Punkte auf Rang zwei.

Das Qualifying im LIVE-Ticker: