-
Verliert die Formel 1 ihr Gesicht?Standpunkt
-
Ist Max Verstappen der beste F1-Fahrer?Standpunkt
-
Formel 1: Nur noch ein Netflix-Produkt?Standpunkt
-
Die Hot Takes 2025 in der Formel 1Formel 1
-
RB18! So reagieren Verstappen und PerezFormel 1
-
Adrian Newey erklärt Änderungen am Red BullFormel 1
-
Red Bull Racing: Das ist der neue RB18!Formel 1
-
Spektakulär! Max Verstappen "on ice" unterwegsFormel 1
-
Red-Bull-Show in ZandvoortFormel 1
-
Verstappen & Co.: Schnitzeljagd durch die SteiermarkFormel 1
NEWS
Mercedes-Bestzeit - Hamilton crasht im letzten Spa-Training
Kimi Antonelli fährt in Spa-Francorchamps die schnellste Zeit. Kurz vor Ende des Trainings sorgt Lewis Hamilton für eine Schrecksekunde.
Kimi Antonelli stellt in Spa-Francorchamps die Bestzeit im dritten und letzten Training auf.
Der Mercedes-Pilot lässt Lando Norris im McLaren 0,139 Sekunden hinter sich. Red-Bull-Star Max Verstappen wird Dritter (+0,148), George Russell im zweiten Silberpfeil Vierter (+0,367).
Dahinter landen die beiden Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der Brite crasht mit Ablauf der Zeit und beschädigt sein Auto hinten rechts - auf die Ferrari-Crew wartet damit eine Menge Arbeit.
Ab 16 Uhr geht es im Qualifying um die Pole-Position im Grand Prix am Sonntag - im LIVE-Ticker >>>