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Mercedes-Bestzeit - Hamilton crasht im letzten Spa-Training

Kimi Antonelli fährt in Spa-Francorchamps die schnellste Zeit. Kurz vor Ende des Trainings sorgt Lewis Hamilton für eine Schrecksekunde.

Mercedes-Bestzeit - Hamilton crasht im letzten Spa-Training Foto: © IMAGO / IPA Sport
Textquelle: © LAOLA1
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Kimi Antonelli stellt in Spa-Francorchamps die Bestzeit im dritten und letzten Training auf.

Der Mercedes-Pilot lässt Lando Norris im McLaren 0,139 Sekunden hinter sich. Red-Bull-Star Max Verstappen wird Dritter (+0,148), George Russell im zweiten Silberpfeil Vierter (+0,367).

Dahinter landen die beiden Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der Brite crasht mit Ablauf der Zeit und beschädigt sein Auto hinten rechts - auf die Ferrari-Crew wartet damit eine Menge Arbeit.

Ab 16 Uhr geht es im Qualifying um die Pole-Position im Grand Prix am Sonntag - im LIVE-Ticker >>>

Das Trainingsergebnis:

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