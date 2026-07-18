Mercedes-Bestzeit - Hamilton crasht im letzten Spa-Training

Kimi Antonelli stellt in Spa-Francorchamps die Bestzeit im dritten und letzten Training auf.

Der Mercedes-Pilot lässt Lando Norris im McLaren 0,139 Sekunden hinter sich. Red-Bull-Star Max Verstappen wird Dritter (+0,148), George Russell im zweiten Silberpfeil Vierter (+0,367).

Dahinter landen die beiden Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der Brite crasht mit Ablauf der Zeit und beschädigt sein Auto hinten rechts - auf die Ferrari-Crew wartet damit eine Menge Arbeit.

Ab 16 Uhr geht es im Qualifying um die Pole-Position im Grand Prix am Sonntag - im LIVE-Ticker >>>

Das Trainingsergebnis: