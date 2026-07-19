Nach dem Qualifying ist vor dem Rennen.
Ab 15:00 Uhr fahren sich Kimi Antonelli und Co. auf der traditionsreichen Formel-1-Strecke in Spa-Francorchamps den Grand-Prix-Sieg in Belgien untereinander aus (zum LIVE-Ticker >>>).
Der WM-Leader ist auch in Spa der Gejagte: Antonelli fuhr am Samstag zu einer überlegenen Pole Position vor Max Verstappen.
Das Ergebnis des Qualifyings >>>
Den letzten Grand Prix in Silverstone konnte jedoch Ferrari-Mann Charles Leclerc vor George Russell und Lewis Hamilton gewinnen.
Stand in der F1-WM >>>
Das Rennen in Belgien im LIVE-Ticker: