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Formel 1 heute: Das Rennen in Spa-Francorchamps

Ist WM-Leader Kimi Antonelli in Belgien überhaupt zu stoppen? Max Verstappen und Co. werden ihr Bestes versuchen. LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Rennen in Spa-Francorchamps Foto: © IMAGO / Alessio de Marco
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem Qualifying ist vor dem Rennen.

Ab 15:00 Uhr fahren sich Kimi Antonelli und Co. auf der traditionsreichen Formel-1-Strecke in Spa-Francorchamps den Grand-Prix-Sieg in Belgien untereinander aus (zum LIVE-Ticker >>>).

Der WM-Leader ist auch in Spa der Gejagte: Antonelli fuhr am Samstag zu einer überlegenen Pole Position vor Max Verstappen.

Das Ergebnis des Qualifyings >>>

Den letzten Grand Prix in Silverstone konnte jedoch Ferrari-Mann Charles Leclerc vor George Russell und Lewis Hamilton gewinnen.

Stand in der F1-WM >>>

Das Rennen in Belgien im LIVE-Ticker:

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