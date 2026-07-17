Antonelli schlägt im zweiten Spa-Training zurück

Kimi Antonelli ist der schnellste Mann des Tages in Spa-Francorchamps!

Der italienische WM-Leader setzt im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Belgien eine Zeit von 1:45,944 Minuten in den Asphalt und distanziert Lando Norris (McLaren) um 0,190 Sekunden.

Max Verstappen (Red Bull) belegt mit 0,472 Sekunden Rückstand den dritten Platz. Der Niederländer setzte im ersten Freien Training die Bestzeit.

Russell und Leclerc enttäuschen

Lewis Hamilton (Ferrari/+0,747), Isack Hadjar (Red Bull/+0,770) und Oscar Piastri (McLaren/+0,982) fehlen ebenfalls weniger als eine Sekunde auf den fünffachen Saisonsieger.

Für George Russell verläuft das Training enttäuschend: Der Brite bleibt 1,285 Sekunden hinter seinen Teamkollegen und fährt damit auf Platz acht. Charles Leclerc (Ferrari/+1,524) kommt nicht über den elften Rang hinaus.

Zwei Unterbrechungen

Die Session muss zwei Mal unterbrochen werden: Nach zwölf Minuten wurde die Rote Flagge geschwenkt, da Verstappen in Kurve 14 zu weit rauskam und Kiessteine aufwirbelte.

Rund 15 Minuten vor Schluss hatte Pierre Gasly (Alpine) einen Unfall und erwischte mit der rechten hinteren Fahrzeugseite die Streckenbegrenzung.

Am Samstag folgt um 12:30 Uhr ein weiteres Training, ehe es ab 16 Uhr um die Pole-Position zum Grand Prix am Sonntag (15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) geht.

Das Trainingsergebnis: