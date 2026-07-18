-
Verliert die Formel 1 ihr Gesicht?Standpunkt
-
Ist Max Verstappen der beste F1-Fahrer?Standpunkt
-
Formel 1: Nur noch ein Netflix-Produkt?Standpunkt
-
Die Hot Takes 2025 in der Formel 1Formel 1
-
RB18! So reagieren Verstappen und PerezFormel 1
-
Adrian Newey erklärt Änderungen am Red BullFormel 1
-
Red Bull Racing: Das ist der neue RB18!Formel 1
-
Spektakulär! Max Verstappen "on ice" unterwegsFormel 1
-
Red-Bull-Show in ZandvoortFormel 1
-
Verstappen & Co.: Schnitzeljagd durch die SteiermarkFormel 1
WM-Leader auch im Spa-Qualifying voran, Verstappen erster Jäger
Kimi Antonelli lässt im Qualifying von Spa-Francorchamps seine Muskeln spielen. Max Verstappen wird mit Respektabstand Zweiter.
Die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix von Belgien geht an Kimi Antonelli!
Der WM-Leader aus Italien sichert sich mit einer Zeit von 1:44,361 Minuten die Bestzeit im Q3 des Qualifyings von Spa-Francorchamps.
Damit ist der Mercedes-Pilot am Ende sogar satte 0,371 Sekunden schneller als Max Verstappen, der die zweitschnellste Zeit markiert.
Norris Dritter, wird aber strafversetzt
Lando Norris reiht sich im Qualifying mit einem Rückstand von 0,440 Sekunden auf Antonelli auf dem dritten Rang ein, wird das Rennen am Sonntag jedoch nur von Rang 13 aus in Angriff nehmen.
Grund dafür ist ein Wechsel der Kontroll-Elektronik >>>
Startplatz drei erbt daher George Russell (Mercedes/+0,508 Sek.). Dahinter sieht die Startreihenfolge wie folgt aus: Charles Leclerc (Ferrari/+0,532 Sek.), Lewis Hamilton (Ferrari/+0,534 Sek.), Oscar Piastri (McLaren/+0,655 Sek.) und Arvid Lindblad (Racing Bulls/+0,782 Sek.).
Hadjar wird geopfert
Red-Bull-Pilot Isack Hadjar wird in Q3 für seinen Teamkollegen Verstappen "geopfert", um dem Niederländer Windschatten zu geben. Er fährt keine Zeit.
Das Rennen in Spa-Francorchamps geht am Sonntag über die Bühne. Startzeit ist 15:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>