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Verstappen: "Sonst knallt mich noch jemand ab"

Max Verstappen und das neue Reglement in der Formel 1 werden wohl keine Freunde mehr werden.

Verstappen: "Sonst knallt mich noch jemand ab" Foto: © GEPA
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Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat zumindest für den Moment keine Lust mehr auf die Rolle des missmutigen Dauernörglers.

"Ich will nicht hier sitzen und mich schon wieder beschweren, denn sonst knallt mich draußen vor der Tür wahrscheinlich noch jemand ab", sagte der Niederländer vor dem Großen Preis von Belgien. Das Rennen ab 15 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Zuvor war er auf das seit dieser Saison neue Reglement angesprochen worden, das der Red-Bull-Pilot oft scharf kritisiert hatte.

Energie muss eingeteilt werden

Das durch die neuen Motorenregeln nötig gewordene Energie-Management sorgt dafür, dass die Formel-1-Boliden nicht mal eine Runde auf einem Kurs mit vielen Geraden und schnellen Kurven - wie in Spa-Francorchamps - komplett mit Vollgas fahren können.

Stattdessen muss die Energie möglichst clever eingeteilt werden - das ist so gar nicht nach dem Geschmack eines Vollblut-Rennfahrers wie Verstappen.

"Ich stelle mich mental darauf ein und versuche, das Beste daraus zu machen - auch wenn es natürlich nicht das ist, was ich an der Formel 1 eigentlich liebe", sagte Verstappen nach der Qualifikation fast schon versöhnlich: "Ich könnte auch einfach zu Hause sitzen und gar nicht fahren, das bringt mich ja auch nicht weiter. Also gebe ich einfach mein Bestes."

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