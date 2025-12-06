2. Liga heute LIVE: Sturm Graz Amateure - SKU Amstetten

Der SKU Amstetten gastiert bei Sturm Graz II in Runde 16 der ADMIRAL 2. Liga (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Sturm II sinnt auf Revanche für die 0:2-Hinspielniederlage. Amstetten, Tabellendritter mit 27 Punkten und fünf ungeschlagenen Spielen (vier Siege), ist erfahren und effizient.

Torjäger David Peham (8 Saisontore) und Spielmacher Thomas Mayer (5 Assists) führen das Team an. Ein Sieg wäre der erste Liga-Doppelerfolg über Sturm II seit über einem Jahrzehnt.

Für Sturm II ist die Saison schwierig: Mit nur zehn Punkten auf Platz 14 steckt das Team von Christoph Wurm tief im Abstiegskampf. Trotz Fokus auf Talententwicklung (z.B. Richmond Osazeman Osayantin mit 3 Toren) ist der Druck zu punkten spürbar.

Eine spannende Partie wird erwartet: Sturm II mit mutigem Angriffsstil, Amstetten mit kompakter Konterstärke. Amstetten will die Spitzengruppe festigen, Sturm II benötigt jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.