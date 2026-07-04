Formel 1 live: Der Sprint in Silverstone

Runde neun in der Formel-1-Saison 2026!

Am frühen Samstagnachmittag wird es in Silverstone wieder ernst. Das vierte Sprintrennen der Saison steht an (ab 13 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zwei verschiedene Sprint-Sieger hat es in der laufenden Saison bisher gegeben. George Russell gewann in China und Kanada, während Lando Norris in Miami jubelte.

Erster nahm auch jüngst beim Großen Preis von Österreich in Spielberg auf dem obersten Treppchen des Podests Platz. Max Verstappen wurde vor Kimi Antonelli Zweiter.

Der Sprint in Silverstone im LIVE-Ticker: