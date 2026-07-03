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Bericht: Horner soll vor Formel-1-Comeback stehen

Knapp ein Jahr nach seinem Aus bei Red Bull könnte Christian Horner in die Formel 1 zurückkehren. Ein britischer Rennstall soll um den 52-Jährigen werben.

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Steht Christian Horner vor seinem Comeback in der Formel 1?

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, führt der ehemalige Red-Bull-Teamchef Gespräche mit Aston Martin. Demnach soll Teambesitzer Lawrence Stroll großes Interesse daran haben, den 52-jährigen Briten in einer Führungsrolle zu verpflichten.

Horner war im vergangenen Jahr nach zwei Jahrzehnten an der Spitze von Red Bull von seinen Aufgaben entbunden worden.

Wiedersehen mit Newey?

Bei Aston Martin könnte es für Horner zu einem Wiedersehen mit Adrian Newey kommen. Der Star-Designer wechselte erst vor wenigen Monaten zum britischen Rennstall, der den hohen Erwartungen in dieser Saison bislang allerdings deutlich hinterherfährt.

Laut dem Bericht gilt Horner als möglicher Schlüssel für einen sportlichen Neustart. Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, bleibt allerdings offen. Zuletzt hatte Horner betont, dass für ihn eine Rückkehr in die Formel 1 nur unter den richtigen Voraussetzungen infrage komme.

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