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Deutliche Bestzeit: Hamilton schnellster im Silverstone-Training

Der Silverstone-Rekordsieger legt im einzigen Freien Training zum Grand Prix in Silverstone eine deutliche Bestzeit hin.

Deutliche Bestzeit: Hamilton schnellster im Silverstone-Training Foto: © IMAGO / Ricardo Larreina Amador
Textquelle: © LAOLA1
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Lewis Hamilton hat die Bestzeit im einzigen Training in Silverstone aufgestellt.

Der Ferrari-Pilot setzt mit 1:29:260 min die schnellste Zeit und verweist Andrea Kimi Antonelli (+0,213) und Teamkollege Charles Leclerc (+0,599) auf die Plätze zwei und drei.

Vierter wird George Russell (+0,678), Oscar Piastri (+0,887) landet auf Platz fünf. Max Verstappen (+0,980) auf Rang sechs hat bereits fast eine Sekunde Rückstand, seinen letzten Versuch muss der Niederländer nach zwei guten Zwischenzeiten abbrechen.

Weltmeister Norris bereits mit über einer Sekunde Rückstand

Lando Norris (+1,028) und Isack Hadjar (+1,078) auf den Plätzen sieben und acht haben bereits über eine Sekunde Rückstand, Nico Hülkenberg (+1,483) und Liam Lawson (+1,590) komplettieren die Top Ten.

Neben den beiden Cadillacs und Aston Martins fällt auch Pierre Gasly weit zurück: Der Alpine-Pilot muss sich mit Rang 21 (+3,759) begnügen. Teamkollege Franco Colapinto wird mit 1,706 Sekunden Rückstand Elfter.

Mehr Trainings gibt es für die Teams im Rahmen des Grand-Prix-Wochenendes nicht - ab 17:30 Uhr steht bereits das Sprint-Qualifying am Plan. Am Samstag folgen der Sprint (ab 13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) sowie das Qualifying (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum Rennen.

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