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Formel 1 in Silverstone: Zeitplan für den GP von Großbritannien

Die Formel 1 in Silverstone! 🏁 Erfahre hier alle Termine und Uhrzeiten des Rennwochenendes im Überblick. Jetzt den kompletten Zeitplan checken und keine Session verpassen!

Formel 1 in Silverstone: Zeitplan für den GP von Großbritannien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf einer der geschichtsträchtigsten Rennstrecken der Welt.

Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone wartet auf die Teams und Fahrer durch das Sprint-Format ein besonders intensives Programm. Infos im LIVE-Ticker>>>

Wer sichert sich die Pole-Position für den Sprint, und wer triumphiert am Sonntag im Hauptrennen? Damit du keine Sekunde der Action verpasst, liefert der folgende Überblick alle Sessions und Termine.

Alle Startzeiten beim GP von Silverstone

Hier ist der komplette Zeitplan (MESZ) für das Rennwochenende in Silverstone:

Session

Datum

Uhrzeit (MESZ)

1. Freies Training

Freitag, 03.07.2026

13:30 Uhr

Sprint Qualifying

Freitag, 03.07.2026

17:30 Uhr

Sprint

Samstag, 04.07.2026

13:00 Uhr

Qualifying

Samstag, 04.07.2026

17:00 Uhr

Rennen

Sonntag, 05.07.2026

16:00 Uhr

Formel 1 GP Silverstone

Silverstone

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4 Nächte

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