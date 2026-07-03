Session
Datum
Uhrzeit (MESZ)
1. Freies Training
Freitag, 03.07.2026
13:30 Uhr
Sprint Qualifying
Freitag, 03.07.2026
17:30 Uhr
Sprint
Samstag, 04.07.2026
13:00 Uhr
Qualifying
Samstag, 04.07.2026
17:00 Uhr
Rennen
Sonntag, 05.07.2026
16:00 Uhr
NEWS
Formel 1 in Silverstone: Zeitplan für den GP von Großbritannien
Die Formel 1 in Silverstone! 🏁 Erfahre hier alle Termine und Uhrzeiten des Rennwochenendes im Überblick. Jetzt den kompletten Zeitplan checken und keine Session verpassen!
Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf einer der geschichtsträchtigsten Rennstrecken der Welt.
Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone wartet auf die Teams und Fahrer durch das Sprint-Format ein besonders intensives Programm. Infos im LIVE-Ticker>>>
Wer sichert sich die Pole-Position für den Sprint, und wer triumphiert am Sonntag im Hauptrennen? Damit du keine Sekunde der Action verpasst, liefert der folgende Überblick alle Sessions und Termine.
Alle Startzeiten beim GP von Silverstone
Hier ist der komplette Zeitplan (MESZ) für das Rennwochenende in Silverstone: