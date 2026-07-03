Formel 1 in Silverstone: Zeitplan für den GP von Großbritannien

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf einer der geschichtsträchtigsten Rennstrecken der Welt.

Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone wartet auf die Teams und Fahrer durch das Sprint-Format ein besonders intensives Programm. Infos im LIVE-Ticker>>>

Wer sichert sich die Pole-Position für den Sprint, und wer triumphiert am Sonntag im Hauptrennen? Damit du keine Sekunde der Action verpasst, liefert der folgende Überblick alle Sessions und Termine.

Alle Startzeiten beim GP von Silverstone

Hier ist der komplette Zeitplan (MESZ) für das Rennwochenende in Silverstone: