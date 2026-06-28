Große Enttäuschung bei Ferrari: "Wir haben einige Fehler gemacht"

Gefühlswelten können sich schnell verändern!

Noch vor zwei Wochen feierte Ferrari den Premierensieg von Lewis Hamilton in Barcelona. Ein Kampf um den WM-Titel schien wieder möglich zu sein. Doch beim Großen Preis von Spielberg sah es wieder ganz anders aus. Rennbericht >>>

Charles Leclerc und Lewis Hamilton hofften zunächst nach dem starken Qualifying auf das Podium. Sowohl der Monegasse als auch der Rekordchampion verpassten die Podestplatzierungen aber letztlich deutlich.

Ferrari-Teamchef Vasseur: "Haben einige Fehler gemacht"

Gründe dafür gibt es bei der "Scuderia" mehrere. Ein Strategiefehler brachte Hamilton aus dem Kampf um das Podium.

Ferrari versuchte eine VSC-Phase nach dem Ausfall von Lance Stroll auszunützen. Der Plan ging aber nicht auf. "Wir haben überreagiert und am Ende die Rechnung dafür bezahlt", so Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur.

Denn Ferrari hatte nicht die Pace, um mit Mercedes und Max Verstappen zu kämpfen. Am Ende landete Hamilton somit auch hinter Oscar Piastri (McLaren) nur auf P5.

Hamilton selbst äußerte aber überhaupt keine Kritik. "Das Team hat extrem hart gearbeitet. Darauf bin ich wirklich stolz", erklärte der Brite.

Leclerc nachdenklich: "Es ist schwer zu verstehen"

Noch eindeutig weiter von den Spitzenplätzen entfernt war Leclerc. Eigentlich war die Ausgangsposition für den Monegassen dank des zweiten Startplatzes ziemlich vielversprechend.

Am Ende reichte es aber sogar nur für den achten Platz. Leclerc konnte den Leistungsabfall nicht verstehen. "Es ist schwer zu verstehen", so der 28-Jährige.

Vor zwei Wochen konnte Ferrari in Barcelona den "Silberpfeilen" nicht nur die Stirn bieten, sondern brach auch die Dominanz von Mercedes mit dem ersten Saisonsieg.

Doch im Rennen am Red Bull-Ring war die Situation wieder eine ganz andere. "Ich bin einfach nur herumgerutscht. Diese Autos sind sehr empfindlich. Daher war es sehr schwierig", fügte Leclerc hinzu.

Ob Ferrari schon am kommenden Wochenende wieder im Spitzenfeld mitmischen kann, wird sich in Silverstone zeigen (natürlich im LIVE-Ticker >>>).