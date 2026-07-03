Tausendstelkrimi! Hamilton sticht Antonelli in Sprint-Quali aus

Lewis Hamilton lässt die britischen Fans am Freitag jubeln.

Der siebenfache Weltmeister pilotiert seinen Ferrari im Sprint-Shootout zur Pole-Position für das Kurzrennen am Samstag (13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In einem wahren Krimi verdrängt der neunfache Silverstone-Triumphator WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) um elf Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.

Max Verstappen (Red Bull Racing/+0,321 Sekunden) darf sich über die dritte Startposition freuen, neben ihm startet Charles Leclerc (Ferrari/+0,327). Enttäuschend verläuft das Sprint-Qualifying für George Russell, der Spielberg-Sieger wird nur Fünfter (Mercedes/+0,357).

Die beiden McLaren um Weltmeister Lando Norris (+0,364) und Oscar Piastri (+0,396) kommen nicht über die Plätze sechs und sieben hinaus.