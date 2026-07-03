Tausendstelkrimi! Hamilton sticht Antonelli in Sprint-Quali aus
Der Ferrari-Pilot sichert sich vor den heimischen Fans in Silverstone die Pole Position für den Sprint. Enttäuschend verläuft die Session für George Russell.
Lewis Hamilton lässt die britischen Fans am Freitag jubeln.
Der siebenfache Weltmeister pilotiert seinen Ferrari im Sprint-Shootout zur Pole-Position für das Kurzrennen am Samstag (13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
In einem wahren Krimi verdrängt der neunfache Silverstone-Triumphator WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) um elf Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.
Max Verstappen (Red Bull Racing/+0,321 Sekunden) darf sich über die dritte Startposition freuen, neben ihm startet Charles Leclerc (Ferrari/+0,327). Enttäuschend verläuft das Sprint-Qualifying für George Russell, der Spielberg-Sieger wird nur Fünfter (Mercedes/+0,357).
Die beiden McLaren um Weltmeister Lando Norris (+0,364) und Oscar Piastri (+0,396) kommen nicht über die Plätze sechs und sieben hinaus.