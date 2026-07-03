NEWS

Tausendstelkrimi! Hamilton sticht Antonelli in Sprint-Quali aus

Der Ferrari-Pilot sichert sich vor den heimischen Fans in Silverstone die Pole Position für den Sprint. Enttäuschend verläuft die Session für George Russell.

Tausendstelkrimi! Hamilton sticht Antonelli in Sprint-Quali aus Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lewis Hamilton lässt die britischen Fans am Freitag jubeln.

Der siebenfache Weltmeister pilotiert seinen Ferrari im Sprint-Shootout zur Pole-Position für das Kurzrennen am Samstag (13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In einem wahren Krimi verdrängt der neunfache Silverstone-Triumphator WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) um elf Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.

Max Verstappen (Red Bull Racing/+0,321 Sekunden) darf sich über die dritte Startposition freuen, neben ihm startet Charles Leclerc (Ferrari/+0,327). Enttäuschend verläuft das Sprint-Qualifying für George Russell, der Spielberg-Sieger wird nur Fünfter (Mercedes/+0,357).

Die beiden McLaren um Weltmeister Lando Norris (+0,364) und Oscar Piastri (+0,396) kommen nicht über die Plätze sechs und sieben hinaus.

Formel 1 GP Budapest

Budapest

Sportreisen Motorsport
3 Nächte 24.07.2026 - 27.07.2026

Preis Pro Person: 1049€

Zum Angebot

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Deutliche Bestzeit: Hamilton schnellster im Silverstone-Training

Deutliche Bestzeit: Hamilton schnellster im Silverstone-Training

Formel 1
Formel 1 in Silverstone: Zeitplan für den GP von Großbritannien

Formel 1 in Silverstone: Zeitplan für den GP von Großbritannien

Formel 1
Felbermayr: "Ziel ist ganz klar, die F1 Academy zu gewinnen"

Felbermayr: "Ziel ist ganz klar, die F1 Academy zu gewinnen"

Formel 1
Bericht: Horner soll vor Formel-1-Comeback stehen

Bericht: Horner soll vor Formel-1-Comeback stehen

Formel 1
3
Testspielniederlage für die SV Ried

Testspielniederlage für die SV Ried

Bundesliga
Fix: Altach verkauft Ouedraogo an französischen Großklub

Fix: Altach verkauft Ouedraogo an französischen Großklub

Bundesliga
Sturm remisiert im Test gegen slowakischen Erstligisten

Sturm remisiert im Test gegen slowakischen Erstligisten

Bundesliga
1

Kommentare

Motorsport Formel 1 Lewis Hamilton Mercedes (F1) Ferrari Red Bull Racing Sprint Silverstone GP von Großbritannien Max Verstappen Qualifying McLaren Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri George Russell Andrea Kimi Antonelli Isack Hadjar