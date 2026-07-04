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Großbritannien-GP LIVE: Hier siehst du Silverstone in TV & Stream

Formel 1 live aus Silverstone! 🏁 Wer zeigt den GP von Großbritannien im TV und Stream? Hier gibt es alle Sendezeiten von ORF, RTL und Sky auf einen Blick!

Großbritannien-GP LIVE: Hier siehst du Silverstone in TV & Stream Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Formel 1 gastiert auf dem legendären Kurs in Silverstone, und Motorsport-Fans dürfen sich auf ein vollgepacktes Rennwochenende inklusive Sprint freuen.

GP von Großbritannien im LIVE-Ticker>>>

Wer die Sessions live im Fernsehen oder per Stream mitverfolgen möchte, findet hier alle Details.

Alle Sessions live in ORF1

In Österreich überträgt ORF 1 das Rennwochenende umfassend im Free-TV:

Die Live-Übertragung für den Sprint startet am Samstag um 12:40 Uhr, das Qualifying folgt um 16:40 Uhr.

Das große Rennen am Sonntag wird ab 14:40 Uhr ausgestrahlt.

Deutschland: Grand Prix bei Sky

Für Fans in Deutschland teilen sich Sky und RTL die Übertragungsrechte, wobei das Qualifying am Samstag zusätzlich im Free-TV bei RTL zu sehen ist. Der Grand Prix am Sonntag ist exklusiv bei Sky zu sehen.

Der folgende Überblick zeigt alle Termine und Übertragungskanäle in der Übersicht (alle Zeiten in MESZ).

Session

Datum

Uhrzeit (MESZ)

TV-Sender

Sprint

Sa., 04.07

13:00 Uhr

ORF1, Sky

Qualifying

Sa., 04.07

17:00 Uhr

ORF1, RTL, Sky,

Rennen

So., 05.07

16:00 Uhr

ORF1, Sky

Formel 1 GP Silverstone

Silverstone

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4 Nächte

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