Sebastian Vettel ist seinen Qualifying-Rekord los.

Andrea Kimi Antonelli macht sich mit Platz eins in der Quali zum Großen Preis von China (Alle Infos>>>) zum jüngsten Pole-Setter der Formel-1-Geschichte.

Der Mercedes-Youngster distanziert George Russell um über zwei Zehntel. Antonelli unterbietet damit den 2008 von Vettel beim Großen Preis von Italien aufgestellten Rekord um beinahe zwei Jahre.

"Das war eine saubere Session, ich bin wirklich zufrieden", sagt der 19-jährige Italiener im Interview nach dem Qualifying, vergisst dabei aber auch nicht auf seinen Teamkollegen: "Schade, dass George das Problem hatte. Ich habe versucht, fokussiert zu bleiben und eine gute Runde zu schaffen. Ich freue mich auf das Rennen."

WM-Leader Russell mit "Schadensbegrenzung"

Toto Wolff streut seinem Schützling nach dessen Premieren-Pole im "Sky"-Interview Rosen: "Jetzt kommt er in die Gänge. Wir haben gewusst, das erste Jahr ist ein Lernjahr und haben das auch immer wieder gesagt. Es wird auch in diesem Jahr nicht immer einfach sein, aber jetzt hat er einmal eine hingeknallt."

Bei WM-Leader Russell streikt nämlich zu Beginn des finalen Qualifying-Segments der Motor, er rettet seinen Boliden aber noch an die Box. Nach einem Lenkradwechsel kann Russell wieder mitwirken, bei nur einem Versuch muss er sich aber hinter Antonelli anstellen (+0,222).

"Schadensbegrenzung", wie der Sprint-Sieger nach der Quali sagt: "Ich bin zu Beginn auf der Strecke gestanden und hatte dann nur eine Runde in Q3. Ein toller Job vom Team, dass ich noch auf den zweiten Platz gefahren bin."

Laut Wolff sei "das Auto zuerst gar nicht losgefahren, dann im Gang stecken geblieben. Dann haben wir die Software drei Mal neu starten und hochladen müssen und dann ist es beim dritten Mal gegangen."

Die Ferrari-Startraketen im Nacken

Gefahr droht dem Mercedes-Duo jedoch bereits am Start: Die beiden Ferrari-Startraketen gehen von Reihe zwei aus ins Rennen. Lewis Hamilton schlägt dabei Charles Leclerc um 13 Hundertstel.

Im Sprint, den Russell vor den beiden Ferraris gewonnen hat, hat sich der siebenfache Weltmeister von Rang vier aus noch in Runde eins an die Spitze gesetzt. Hinter dem Scuderia-Duo lauern die beiden McLaren von Oscar Piastri und Weltmeister Lando Norris.

Nicht gut gelaufen ist das Qualifying für Red Bull Racing: Max Verstappen und Isack Hadjar klassieren sich mit über einer Sekunde Rückstand auf Antonelli hinter Pierre Gasly (Alpine) auf den Rängen acht und neun. Der Niederländer hat bereits nach dem Sprint von einem "Desaster" gesprochen.