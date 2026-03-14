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Verstappen spricht nach Sprint-Schlappe von "Desaster"

Red Bull Racing kommt auch in China nicht in die Gänge - nach einem schwachen Sprint spricht Max Verstappen von einem "Desaster".

Verstappen spricht nach Sprint-Schlappe von "Desaster" Foto: © GETTY
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Nach der Schlappe in der Sprint-Quali mit über 1,7 Sekunden Rückstand auf Pole-Setter George Russell in Shanghai (China) setzt es im Sprint den nächsten Rückschlag.

Russell holt sich auch China-Sprint>>>

Während Russell den nächsten Sieg einfährt, bleiben die Red Bulls ohne Punkte. Das Unheil nimmt bereits beim Start seinen Lauf: Max Verstappen fällt nach einem schwachen Start weit zurück, Isack Hadjar ist zudem in einen Crash mit Andrea Kimi Antonelli verwickelt - mit dem beschädigten Boliden ist für den Franzosen nichts zu holen.

Verstappen: "Ein Desaster"

Verstappen kämpft sich in der Anfangsphase zumindest auf Rang 13 vor, hängt dort aber rundenlang fest. Durch eine von Nico Hülkenberg verursachte Safety-Car-Phase verliert Verstappen noch mehr Plätze, am Ende holt er Rang neun - damit gehen sich für den vierfachen Weltmeister keine Punkte aus.

"Ich hatte am Start keine Power - ähnlich wie Liam (Anm.: Lawson) in Melbourne. Ich habe dann ein paar Plätze gutmachen können, aber die Balance ist fürchterlich und ich hatte mehr Reifenabbau als die Konkurrenz im Mittelfeld um mich herum. Einfach ein Desaster", sagt der Niederländer nach dem Sprint.

Der Start im Video

Auch für Hadjar ist der Sprint mit Rang 15 nicht nach Wunsch verlaufen. In der Startphase kommt es zwischen dem Red-Bull-Piloten und Antonelli zum Crash - der Mercedes-Pilot hat beim Start viele Plätze verloren, verbremst sich anschließend in Kurve sechs und beschädigt den RB22 des Franzosen an der Seite.

Gegenüber Sky meint Hadjar: "Im ersten Sektor lief alles nach Plan. Dann hat Kimi sich total verbremst, danach war es schwierig für mich, weil das Auto beschädigt war. Ich habe heute nichts gelernt, musste mich nur verteidigen. Das hat keinen Spaß gemacht."

Hadjar nimmt Antonelli-Entschuldigung nicht an

Der Mercedes-Pilot will sich nach dem Sprint bei seinem Kontrahenten entschuldigen, dieser nimmt die Entschuldigung jedoch nicht an und schickt Antonelli mit einer klaren Geste weg.

Antonelli, der eine Zehn-Sekunden-Strafe erhalten hat, wird am Ende Fünfter.

Der Crash von Hadjar und Antonelli im Video:

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