Verstappen spricht nach Sprint-Schlappe von "Desaster"

Nach der Schlappe in der Sprint-Quali mit über 1,7 Sekunden Rückstand auf Pole-Setter George Russell in Shanghai (China) setzt es im Sprint den nächsten Rückschlag.

Russell holt sich auch China-Sprint>>>

Während Russell den nächsten Sieg einfährt, bleiben die Red Bulls ohne Punkte. Das Unheil nimmt bereits beim Start seinen Lauf: Max Verstappen fällt nach einem schwachen Start weit zurück, Isack Hadjar ist zudem in einen Crash mit Andrea Kimi Antonelli verwickelt - mit dem beschädigten Boliden ist für den Franzosen nichts zu holen.

Verstappen: "Ein Desaster"

Verstappen kämpft sich in der Anfangsphase zumindest auf Rang 13 vor, hängt dort aber rundenlang fest. Durch eine von Nico Hülkenberg verursachte Safety-Car-Phase verliert Verstappen noch mehr Plätze, am Ende holt er Rang neun - damit gehen sich für den vierfachen Weltmeister keine Punkte aus.

"Ich hatte am Start keine Power - ähnlich wie Liam (Anm.: Lawson) in Melbourne. Ich habe dann ein paar Plätze gutmachen können, aber die Balance ist fürchterlich und ich hatte mehr Reifenabbau als die Konkurrenz im Mittelfeld um mich herum. Einfach ein Desaster", sagt der Niederländer nach dem Sprint.

Der Start im Video