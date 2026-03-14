Verstappen spricht nach Sprint-Schlappe von "Desaster"

Here's how the race start unfolded, with Russell initially retaining the lead! 💨👇#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/t9E4skaWVh— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Auch für Hadjar ist der Sprint mit Rang 15 nicht nach Wunsch verlaufen. In der Startphase kommt es zwischen dem Red-Bull-Piloten und Antonelli zum Crash - der Mercedes-Pilot hat beim Start viele Plätze verloren, verbremst sich anschließend in Kurve sechs und beschädigt den RB22 des Franzosen an der Seite.
Gegenüber Sky meint Hadjar: "Im ersten Sektor lief alles nach Plan. Dann hat Kimi sich total verbremst, danach war es schwierig für mich, weil das Auto beschädigt war. Ich habe heute nichts gelernt, musste mich nur verteidigen. Das hat keinen Spaß gemacht."
Hadjar nimmt Antonelli-Entschuldigung nicht an
Der Mercedes-Pilot will sich nach dem Sprint bei seinem Kontrahenten entschuldigen, dieser nimmt die Entschuldigung jedoch nicht an und schickt Antonelli mit einer klaren Geste weg.
Antonelli, der eine Zehn-Sekunden-Strafe erhalten hat, wird am Ende Fünfter.
Der Crash von Hadjar und Antonelli im Video:
10-second time penalty for Kimi Antonelli ⚠️— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
This is after contact with Isack Hadjar on the first lap!#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/owp6m7RHEF
Kimi and Isack in parc ferme after contact in the Sprint 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/fTtyXC50Q6— Formula 1 (@F1) March 14, 2026