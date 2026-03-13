NEWS

Mercedes-Dominanz! Russell schnappt sich in China die Sprint-Pole

Der Mercedes-Pilot knallt die schnellste Zeit auf den Asphalt und holt vor seinem Teamkollegen die Sprint-Pole. Der Rest des Felds ist weit zurück.

Mercedes-Dominanz! Russell schnappt sich in China die Sprint-Pole Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Wie schon in Melbourne ist Mercedes auch in China das Team, das es zu schlagen gibt!

Beim Sprint-Qualifiying ist George Russell der überragende Mann und schnappt sich deutlich vor Teamkollege Kimi Antonelli die Sprint-Pole (+0,289). "Best of the Rest" wird Weltmeister Lando Norris im McLaren. Der Brite landet aber mehr als sechs Zehntel dahinter (+0,621).

Vierter wird Lewis Hamilton, vor Oscar Piastri und Charles Leclerc. Red Bull hingegen enttäuscht erneut: Max Verstappen fehlen als Achter über 1,7 Sekunden. Teamkollege Isack Hadjar wird Zehnter.

Das gesamte Ergebnis des Sprint-Shootouts:

