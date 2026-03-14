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Russell-Probleme! Antonelli stellt in China Pole-Rekord auf
Mercedes gibt auch im Qualifying in Shanghai das Tempo vor, am Ende wird es bei den Silberpfeilen aber noch hektisch.
Nicht wie erwartet George Russell, sondern Kimi Antonelli holt die Pole Position beim Grand Prix von China.
Für den Mercedes-Piloten ist es die erste Pole seiner noch jungen Formel-1-Karriere. Mit 19 Jahren und 201 Tagen löst er damit Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter der Formel-1-Historie ab. Zudem ist er der erste Italiener auf der Pole Position seit Giancarlo Fisichella im Jahr 2009.
Ergebnis des China-Qualifyings >>>
Dabei war Antonellis Mercedes-Teamkollege Russell bis zum dritten Qualifying-Abschnitt der große Favorit auf den ersten Starplatz. Doch dann stellten sich beim Briten massive Motorenprobleme ein, er kann die Gänge nicht wechseln. Mercedes schafft es in den wenigen verbleibenden Minuten zwar, Russells Auto nochmal zum Fahren zu bringen, in einer letzten schnellen Runde kann Russell (+0,222) Antonelli aber nicht mehr abfangen.
Dennoch gibt es für Mercedes im Rennen am Sonntag (8 Uhr MEZ im LIVE-Ticker) erneut die Startplätze eins und zwei.
Dahinter folgen die beiden Ferraris von Lewis Hamilton (+0,351) und Charles Leclerc (+0,364) sowie das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,486) und Lando Norris (+0,544).
Max Verstappen im Red Bull muss sich mit Rang acht (+0,938) begnügen.