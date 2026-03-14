Formel 1 heute: Qualifying in China

Mit großer Spannung wird das zweite Qualifying der neuen Formel-1-Saison in China erwartet (ab 08:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Russell holt sich Sprint-Sieg>>>

Im Sprint hat sich erwartungsgemäß George Russell durchgesetzt. Der Mercedes-Pilot setzt sich vor den Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton durch.

Russell und Teamkollege Kimi Antonelli, der im Sprint nach schwachem Start plus 10-Sekunden-Strafe Rang fünf geholt hat, gelten wie in der Sprint-Quali am Freistag auch im Qualifying für das Rennen als heißeste Anwärter auf die erste Startreihe.

Das Qualifying im LIVE-Ticker: