-
Ist Max Verstappen der beste F1-Fahrer?Standpunkt
-
Formel 1: Nur noch ein Netflix-Produkt?Standpunkt
-
Die Hot Takes 2025 in der Formel 1Formel 1
-
RB18! So reagieren Verstappen und PerezFormel 1
-
Adrian Newey erklärt Änderungen am Red BullFormel 1
-
Red Bull Racing: Das ist der neue RB18!Formel 1
-
Spektakulär! Max Verstappen "on ice" unterwegsFormel 1
-
Red-Bull-Show in ZandvoortFormel 1
-
Verstappen & Co.: Schnitzeljagd durch die SteiermarkFormel 1
-
Mercedes-Power! Der W12 für die Saison 2021 in ActionFormel 1
NEWS
Formel 1 heute: Qualifying in China
Kann George Russell nach dem Sprint-Sieg auch die Pole Position holen ? Diese Frage wird in Kürze beim Qualifying in China beantwortet. LIVE-Infos:
Mit großer Spannung wird das zweite Qualifying der neuen Formel-1-Saison in China erwartet (ab 08:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Russell holt sich Sprint-Sieg>>>
Im Sprint hat sich erwartungsgemäß George Russell durchgesetzt. Der Mercedes-Pilot setzt sich vor den Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton durch.
Russell und Teamkollege Kimi Antonelli, der im Sprint nach schwachem Start plus 10-Sekunden-Strafe Rang fünf geholt hat, gelten wie in der Sprint-Quali am Freistag auch im Qualifying für das Rennen als heißeste Anwärter auf die erste Startreihe.