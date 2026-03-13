NEWS
Mercedes dominiert erstes Freies Training in China
Wie auch schon in Melbourne zum Saisonauftakt präsentieren sich die Silberpfeile in bestechender Form.
George Russell setzt beim einzigen Freien Training für den Großen Preis in China die schnellste Zeit!
Einzig Teamkollege Kimi Antonelli (+0,120) kann dem Melbourne-Sieger einigermaßen Parolie bieten. Dahinter klafft eine große Lücke.
Weltmeister Lando Norris liegt als Dritter bereits über eine halbe Sekunde zurück (+0,555). Vierter wird Oscar Piastri, vor den beiden Ferrari um Charles Leclerc und Lewis Hamilton.
Red-Bull-Pilot Max Verstappen landet als Achter weit zurück (+1,800).
Bereits um 8:30 Uhr steht mit dem Qualifying für den Sprint die erste Entscheidung in China an.