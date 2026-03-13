Mercedes dominiert erstes Freies Training in China

George Russell setzt beim einzigen Freien Training für den Großen Preis in China die schnellste Zeit!

Einzig Teamkollege Kimi Antonelli (+0,120) kann dem Melbourne-Sieger einigermaßen Parolie bieten. Dahinter klafft eine große Lücke.

Weltmeister Lando Norris liegt als Dritter bereits über eine halbe Sekunde zurück (+0,555). Vierter wird Oscar Piastri, vor den beiden Ferrari um Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen landet als Achter weit zurück (+1,800).

Bereits um 8:30 Uhr steht mit dem Qualifying für den Sprint die erste Entscheidung in China an.