NEWS

Mercedes dominiert erstes Freies Training in China

Wie auch schon in Melbourne zum Saisonauftakt präsentieren sich die Silberpfeile in bestechender Form.

Mercedes dominiert erstes Freies Training in China Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

George Russell setzt beim einzigen Freien Training für den Großen Preis in China die schnellste Zeit!

Einzig Teamkollege Kimi Antonelli (+0,120) kann dem Melbourne-Sieger einigermaßen Parolie bieten. Dahinter klafft eine große Lücke.

Weltmeister Lando Norris liegt als Dritter bereits über eine halbe Sekunde zurück (+0,555). Vierter wird Oscar Piastri, vor den beiden Ferrari um Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen landet als Achter weit zurück (+1,800).

Bereits um 8:30 Uhr steht mit dem Qualifying für den Sprint die erste Entscheidung in China an.

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Zweiter Test für neue Regeln: Mercedes in Shanghai Favorit

Zweiter Test für neue Regeln: Mercedes in Shanghai Favorit

Formel 1
Helmut Marko findet neue F1-Regeln "viel zu kompliziert"

Helmut Marko findet neue F1-Regeln "viel zu kompliziert"

Formel 1
1
Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Courchevel

Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Courchevel

Ski Alpin
ÖSV-Läufer reißt sich Syndesmoseband

ÖSV-Läufer reißt sich Syndesmoseband

Ski Alpin
Die 20 Biathleten mit den meisten Weltcupsiegen

Die 20 Biathleten mit den meisten Weltcupsiegen

Biathlon
Lawal hält gegen den SC Freiburg die Null

Lawal hält gegen den SC Freiburg die Null

Europa League
1
Glasners Crystal Palace gegen Larnaca nur mit Remis

Glasners Crystal Palace gegen Larnaca nur mit Remis

Conference League
1

Kommentare

Motorsport Formel 1 GP von China Grand Prix von China China Mercedes (F1) George Russell Andrea Kimi Antonelli