Formel 1 LIVE: Sprint in China

Die Formel 1 macht Station beim Großen Preis von China – und am Samstag stegt das erste Sprintrennen der Saison auf dem Programm (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Auftakt-Sieger George Russell ist auch in China Favorit, der Mercedes-Pilot sichert sich im Sprint-Shootout den ersten Startplatz, gefolgt von Teamkollege Kimi Antonelli und dem amtierenden Weltmeister Lando Norris im McLaren.

Der Sprint im LIVE-Ticker: