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NEWS
Formel 1 LIVE: Sprint in China
Nach dem Auftakt in Australien wird nun mit Spannung das erste Sprintrennen der neuen Formel-1-Saison in China erwartet. LIVE-Infos:
Die Formel 1 macht Station beim Großen Preis von China – und am Samstag stegt das erste Sprintrennen der Saison auf dem Programm (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Auftakt-Sieger George Russell ist auch in China Favorit, der Mercedes-Pilot sichert sich im Sprint-Shootout den ersten Startplatz, gefolgt von Teamkollege Kimi Antonelli und dem amtierenden Weltmeister Lando Norris im McLaren.