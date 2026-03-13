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Formel 1 LIVE: Sprint in China

Nach dem Auftakt in Australien wird nun mit Spannung das erste Sprintrennen der neuen Formel-1-Saison in China erwartet. LIVE-Infos:

Formel 1 LIVE: Sprint in China Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Formel 1 macht Station beim Großen Preis von China – und am Samstag stegt das erste Sprintrennen der Saison auf dem Programm (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Auftakt-Sieger George Russell ist auch in China Favorit, der Mercedes-Pilot sichert sich im Sprint-Shootout den ersten Startplatz, gefolgt von Teamkollege Kimi Antonelli und dem amtierenden Weltmeister Lando Norris im McLaren.

Der Sprint im LIVE-Ticker:

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