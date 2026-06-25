Lewis Hamilton offenbart schwere Wirbelverletzung

Nach einem verkorksten Jahr 2025 durfte Lewis Hamilton zuletzt in Barcelona über seinen allerersten Grand-Prix-Sieg als Ferrari-Pilot jubeln.

Der 41-Jährige geht mit Aufwind und als Zweiter der Fahrerwertung in das Rennwochenende in Spielberg.

F1-GP von Österreich 2026: Zeitplan & komplettes Fan-Programm >>>

Bei der Pressekonferenz vor dem Start des GP von Österreich blickte der Brite allerdings nicht nur nach vorne, sondern auch in die Vergangenheit.

Hamilton hatte wochenlang Schmerzen

Hamilton sprach über seinen Testcrash Anfang 2025, der auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya passiert war.

"Ich bin ziemlich heftig in die Mauer eingeschlagen. Dabei habe ich mir die Bandscheiben im Nacken verletzt, die dann auf einen Nerv gedrückt haben. Deshalb hatte ich etwa neun Wochen lang starke Probleme", zitiert "Motorsport-Magazin.com" den siebenfachen Formel-1-Weltmeister.

Damals hieß es, dass Hamilton unverletzt geblieben war. Doch mit den Folgen des Crashs hatte der Ferrari-Pilot noch lange zu kämpfen.

"Ich war jeden Tag beim Chiropraktiker, jeden Tag in der Physiotherapie und konnte kaum schlafen. Ich musste Schmerzmittel nehmen und bekam Spritzen", so Hamilton.

"Ich habe wirklich alles versucht, um das Problem in den Griff zu bekommen. Aber damit musste ich letztlich einfach leben. Gerade in der Position, in der wir im Auto sitzen, war das alles andere als einfach."