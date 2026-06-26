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Formel 1 live: Erstes freies Training in Spielberg

Die Formel 1 ist zurück in der Steiermark! Am Freitagnachmittag begeben sich Kimi Antonelli und Co. erstmals auf die Strecke. LIVE-Infos:

Formel 1 live: Erstes freies Training in Spielberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Große Preis von Österreich geht wieder los!

Am Freitag gibt es am Red Bull Ring in Spielberg erstmals Rennaction. Ab 13:30 Uhr wagen sich WM-Leader Kimi Antonelli und Co. erstmals auf die Strecke (im LIVE-Ticker >>>).

Während Mercedes die aktuelle Saison dominiert, konnte Lewis Hamilton mit seinem ersten Erfolg für Ferrari in Barcelona die Serie der Silberpfeile durchbrechen.

Es wird also spannend, wer in Spielberg die Nase vorn hat.

Der Große Preis von Österreich im LIVE-Ticker:

Der Spielberg-Wahnsinn der letzten 28 Jahre

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