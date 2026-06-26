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GP von Österreich: Hier siehst du Spielberg LIVE im TV und Stream

Wo läuft der GP von Österreich live? Alle Sendezeiten von ServusTV, ServusTV On und Sky im Überblick. Jetzt den kompletten Spielberg-Zeitplan ansehen!

GP von Österreich: Hier siehst du Spielberg LIVE im TV und Stream Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Heimspiel am Red Bull Ring! Die Formel 1 gastiert in Spielberg und die Fans erwartet Hochspannung pur.

Nach dem emotionalen Ferrari-Premierensieg von Lewis Hamilton in Barcelona brennen die Silberpfeile auf die Revanche.

Gleichzeitig will die "Orange Army“ ihren Red-Bull-Star Max Verstappen zum Heimsieg peitschen.

GP von Österreich - alle Sessions im LIVE-Ticker>>>

F1-Wochenende live bei ServusTV

In Österreich verpasst du keine Sekunde des Rennwochenendes: ServusTV und ServusTV On übertragen das komplette Spektakel von Freitag bis Sonntag live und kostenlos im Free-TV sowie im Livestream.

Alternativ überträgt auch Sky Sport F1 das komplette Wochenende.

Deutschland: Sky zeigt den Österreich-GP live

In Deutschland ist der GP nicht bei RTL im Free-TV zu sehen, hier ist Sky die einzige Möglichkeit.

Hier ist der Überblick über alle Sendezeiten und Übertragungen für das rot-weiß-rote Motorsport-Highlight.

Spielberg-GP LIVE im TV - der Zeitplan:

Freitag, 26. Juni: Der Auftakt in Spielberg

Das Wochenende startet mit den ersten Trainingssessions. ServusTV und Sky steigen jeweils zeitgleich live ins Geschehen ein.

  • 13:15 Uhr: 1. Freies Training – Live bei ServusTV & ServusTV On / Sky Sport F1

  • 16:30 Uhr: 2. Freies Training – Live bei ServusTV & ServusTV On

  • 16:45 Uhr: 2. Freies Training – Live bei Sky Sport F1

Samstag, 27. Juni: Der Kampf um die Pole Position

Am Samstag geht es um die beste Ausgangsposition für das Rennen. ServusTV liefert neben dem Qualifying auch ausführliche Analysen, während Sky den Tag mit historischen Rückblicken abrundet.

  • 10:00 Uhr: Formel 3: Sprintrennen – Live bei ServusTV On

  • 11:55 Uhr: 3. Freies Training – Live bei ServusTV & ServusTV On (Sky ab 12:15 Uhr)

  • 14:10 Uhr: Formel 2: Sprintrennen – Live bei ServusTV On

  • 15:30 Uhr: Qualifying Vorberichte – Live bei Sky Sport F1 (ServusTV ab 15:40 Uhr)

  • 16:00 Uhr: Formel 1: Qualifying – Live bei ServusTV & ServusTV On / Sky Sport F1

  • 17:00 Uhr: Qualifying Analyse – Live bei ServusTV (Pressekonferenz auf Sky ab 17:30 Uhr)

Sonntag, 28. Juni: Der Große Preis von Österreich

Der Renntag bietet volles Programm von der Früh weg. Neben der Königsklasse zeigt ServusTV On auch die Rahmenserien im kostenlosen Stream.

  • 08:35 Uhr: Formel 3: Feature Rennen – Live bei ServusTV On

  • 10:05 Uhr: Formel 2: Feature Rennen – Live bei ServusTV On

  • 11:50 Uhr: Porsche Supercup: Rennen – Live bei ServusTV On

  • 13:00 Uhr: Fahrerparade – Live bei Sky Sport F1

  • 13:10 Uhr: Vorberichte & Countdown – Live bei ServusTV & ServusTV On (Sky ab 13:30 Uhr)

  • 15:00 Uhr: Großer Preis von Österreich: Das Rennen – Live bei ServusTV & ServusTV On / Sky Sport F1

  • 16:40 Uhr: Rennen Analyse & Interviews – Live bei ServusTV / Sky Sport F1

Für alle, die den Grand Prix tagsüber verpassen, zeigt ORF1 in der Nacht auf Montag (ab 23:20 Uhr) noch eine ausführliche Wiederholung und Analyse des Rennens.

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