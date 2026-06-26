GP von Österreich: Hier siehst du Spielberg LIVE im TV und Stream
Wo läuft der GP von Österreich live? Alle Sendezeiten von ServusTV, ServusTV On und Sky im Überblick. Jetzt den kompletten Spielberg-Zeitplan ansehen!
Heimspiel am Red Bull Ring! Die Formel 1 gastiert in Spielberg und die Fans erwartet Hochspannung pur.
Nach dem emotionalen Ferrari-Premierensieg von Lewis Hamilton in Barcelona brennen die Silberpfeile auf die Revanche.
Gleichzeitig will die "Orange Army“ ihren Red-Bull-Star Max Verstappen zum Heimsieg peitschen.
GP von Österreich - alle Sessions im LIVE-Ticker>>>
F1-Wochenende live bei ServusTV
In Österreich verpasst du keine Sekunde des Rennwochenendes: ServusTV und ServusTV On übertragen das komplette Spektakel von Freitag bis Sonntag live und kostenlos im Free-TV sowie im Livestream.
Alternativ überträgt auch Sky Sport F1 das komplette Wochenende.
Deutschland: Sky zeigt den Österreich-GP live
In Deutschland ist der GP nicht bei RTL im Free-TV zu sehen, hier ist Sky die einzige Möglichkeit.
Hier ist der Überblick über alle Sendezeiten und Übertragungen für das rot-weiß-rote Motorsport-Highlight.
Spielberg-GP LIVE im TV - der Zeitplan:
Freitag, 26. Juni: Der Auftakt in Spielberg
Das Wochenende startet mit den ersten Trainingssessions. ServusTV und Sky steigen jeweils zeitgleich live ins Geschehen ein.
13:15 Uhr: 1. Freies Training – Live bei ServusTV & ServusTV On / Sky Sport F1
16:30 Uhr: 2. Freies Training – Live bei ServusTV & ServusTV On
16:45 Uhr: 2. Freies Training – Live bei Sky Sport F1
Samstag, 27. Juni: Der Kampf um die Pole Position
Am Samstag geht es um die beste Ausgangsposition für das Rennen. ServusTV liefert neben dem Qualifying auch ausführliche Analysen, während Sky den Tag mit historischen Rückblicken abrundet.
10:00 Uhr: Formel 3: Sprintrennen – Live bei ServusTV On
11:55 Uhr: 3. Freies Training – Live bei ServusTV & ServusTV On (Sky ab 12:15 Uhr)
14:10 Uhr: Formel 2: Sprintrennen – Live bei ServusTV On
15:30 Uhr: Qualifying Vorberichte – Live bei Sky Sport F1 (ServusTV ab 15:40 Uhr)
16:00 Uhr: Formel 1: Qualifying – Live bei ServusTV & ServusTV On / Sky Sport F1
17:00 Uhr: Qualifying Analyse – Live bei ServusTV (Pressekonferenz auf Sky ab 17:30 Uhr)
Sonntag, 28. Juni: Der Große Preis von Österreich
Der Renntag bietet volles Programm von der Früh weg. Neben der Königsklasse zeigt ServusTV On auch die Rahmenserien im kostenlosen Stream.
08:35 Uhr: Formel 3: Feature Rennen – Live bei ServusTV On
10:05 Uhr: Formel 2: Feature Rennen – Live bei ServusTV On
11:50 Uhr: Porsche Supercup: Rennen – Live bei ServusTV On
13:00 Uhr: Fahrerparade – Live bei Sky Sport F1
13:10 Uhr: Vorberichte & Countdown – Live bei ServusTV & ServusTV On (Sky ab 13:30 Uhr)
15:00 Uhr: Großer Preis von Österreich: Das Rennen – Live bei ServusTV & ServusTV On / Sky Sport F1
16:40 Uhr: Rennen Analyse & Interviews – Live bei ServusTV / Sky Sport F1
Für alle, die den Grand Prix tagsüber verpassen, zeigt ORF1 in der Nacht auf Montag (ab 23:20 Uhr) noch eine ausführliche Wiederholung und Analyse des Rennens.