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Formel 1 und ServusTV verlängern Zusammenarbeit bis 2029

Die Königsklasse des Motorsports wird damit auch in den kommenden Jahren auf ServusTV zu sehen sein.

Formel 1 und ServusTV verlängern Zusammenarbeit bis 2029 Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © APA
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ServusTV wird auch in den kommenden drei Jahren den österreichischen Fans die Formel 1 zeigen.

Der heimische Privatsender hat den Vertrag bis 2029 verlängert und zeigt weiterhin Trainings, das Qualifying, die Sprintrennen sowie die Großen Preise der WM neben dem linearen Programm auch auf ServusTV On.

"Die Verlängerung ist eine großartige Nachricht für alle Motorsportfans in Österreich", sagte Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media, erfreut.

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