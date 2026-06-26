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NEWS
Formel 1 und ServusTV verlängern Zusammenarbeit bis 2029
Die Königsklasse des Motorsports wird damit auch in den kommenden Jahren auf ServusTV zu sehen sein.
ServusTV wird auch in den kommenden drei Jahren den österreichischen Fans die Formel 1 zeigen.
Der heimische Privatsender hat den Vertrag bis 2029 verlängert und zeigt weiterhin Trainings, das Qualifying, die Sprintrennen sowie die Großen Preise der WM neben dem linearen Programm auch auf ServusTV On.
"Die Verlängerung ist eine großartige Nachricht für alle Motorsportfans in Österreich", sagte Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media, erfreut.