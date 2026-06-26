Nicht nur die Grade werden uns in Spielberg einheizen

Die Gefahr, sich einen Schnupfen einzufangen, ist dieser Tage nur an einem Ort gegeben.

Die Klimaanlage im Mediencenter des Red Bull Rings lässt wirklich ihre Muskeln spielen. Kurz habe ich eine Gänsehaut ertappt, die den Unterarm entlang wanderte.

Es könnte aber genauso gut die Vorfreude auf das interessanteste Wochenende der Saison sein, die sie auslöst.

In Spielberg fallen viele Argumente zusammen, die der Formel 1 einheizen. Nicht nur von oben.

Manche mögen's heiß

Freilich, die unmenschlichen Bedingungen sind schon eines davon. Also gleich mal aus dem Weg damit.

Während beim Schreiben das Feeling dem eines Fischstäbchens gleicht, entwickelt man auf den Rängen Empathie mit den Grillhendln am Campingplatz.

Dass sich die Suche nach Schatten sowohl auf den Rängen, als auch auf der Strecke völlig aussichtslos gestaltet, wird bei den Fans mit kostenloser Sonnencreme und Wasserständen bekämpft.

In den Autos sollen Kühlwesten unterstützen: Eine Lösung, die allerdings noch kaum auf Gegenliebe stößt. Warum, ist hier zu erfahren>>>

Ganz anders

Wo der Faktor Mensch leidet, leidet auch die Maschine.

Der Red Bull Ring bietet immer eine ungewöhnliche Charakteristik. Mit den Temperaturen entsteht eine Gemengelage der Bedingungen, die eine sportliche Voraussage schwierig machen.

Auch für das neue Reglement wird die Mischung aus dem dafür prädestinierten Stop-and-Go-Layout und der Höhenlage eine eigene Bewährungsprobe.

Alles neu

Als wäre das nicht genug, setzen die Kräfteverhältnisse zur Verschiebung an: Was mit dem ersten Ferrari-Sieg von Lewis Hamilton in Barcelona angeteasert wurde, könnte in Spielberg das nächste Kapitel erfahren.

Fast alle Spitzenteams bringen größere Update-Pakete mit. Ferrari und Mercedes haben beim Motor nachbessern dürfen, Red Bull erhofft sich Fortschritte beim Gewicht.

Zwar wird überall tiefgestapelt, aber das hat Tradition: Die jeweilige Konkurrenz zollt schon einmal Respekt und lag damit selten falsch.

Es geht weiter

Wem bei solchen Aussichten immer noch nicht warm um's Herz ist, der darf sich darauf freuen, dass abseits der Strecke wieder mehr Wärme durch Reibung entsteht.

Ein seit Montreal eingesetzter Diffusor bei Mercedes sorgte für Beschwerden, vor allem von Ferrari. Eine Klärung der Legalität wird für Spielberg erwartet - sie soll auch gleich umgesetzt werden.

Langfristig mehr Zunder bietet die nun in Macau getroffene Entscheidung, die Amtszeitbeschränkung des FIA-Präsidenten aufzuheben>>>. Das wird außerhalb des Councils nicht jedem gefallen.

Der Pulli wird im Koffer bleiben dürfen.