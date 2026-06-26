Mercedes legt die Benchmarks im ersten Spielberg-Training

Das erste vorsichtige Abstecken der Kräfteverhältnisse für den Grand Prix von Österreich deutet einen Vorsprung für Mercedes an.

Nachdem Lewis Hamilton die Mercedes-Siegesserie in Barcelona durchbrach, sind Kimi Antonelli und George Russell im ersten Training am Red Bull Ring voran.

Der Italiener liegt dabei nur 0,040 Sekunden vor seinem britischen Teamkollegen.

Probleme bei Verstappen und Norris

Die ersten Verfolger heißen Oscar Piastri (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull). Dem Australier fehlen nur 0,117 Sekunden, der Niederländer hat 0,281 Sekunden Miese - und das, obwohl er in der Anfangsphase des Trainings im wahrsten Sinne des Wortes nicht in die Gänge kommt. Er bleibt zweimal mit Kupplungsproblemen in der Boxengasse liegen.

Auch Weltmeister und McLaren-Pilot Lando Norris (7.) kann wegen eines Hydraulik-Lecks erst eine Viertelstunde vor Ende der einstündigen Einheit auf die Strecke.

Zudem sind einige Nachwuchsfahrer im Einsatz. Bei den Top-Teams fuhr einzig bei Ferrari eine Nachwuchshoffnung, der Schwede Dino Beganovic ersetzte Charles Leclerc und wird Neunter.