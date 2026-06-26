Formel 1 LIVE: Zweites freies Training in Spielberg

Das Formel-1-Wochenende in Spielberg ist im vollen Gange!

Am frühen Freitagabend drehen Kimi Antonelli, Max Verstappen und Co. nochmal ihre Runden am Red Bull Ring (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In der ersten Trainingssession am Nachmittag legte wie gewohnt Mercedes die Benchmark. Dabei war WM-Leader Kimi Antonelli hauchdünn vor seinem Teamkollegen George Russell.

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Der Große Preis von Österreich im LIVE-Ticker: