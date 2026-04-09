Marko: "Max spricht mehr über den Nürburgring als die Formel 1"

Helmut Marko lässt der Motorsport einfach nicht los. Wer geglaubt hat, dass es nach dem Abschied des Doktors tatsächlich in eine Art Ruhestand geht, der irrt.

Im Gegenteil: Der Steirer hat seinen Fokus nur verschoben. Zurück in die Heimat. Zum Red Bull Ring. Für diesen tritt der 82-Jährige nun als Botschafter auf. Und hat seine Fühler damit nicht mehr nur bei der Formel 1, sondern auch der MotoGP, der DTM und den anderen Highlights, die auch 2026 wieder in sein Heimatbundesland kommen.

Aber natürlich bleibt die "Königsklasse" ein zentrales Thema. Auch, weil viele Niederländer Stammgäste in Spielberg sind und sich um deren Liebling und Markos Ex-Schützling aktuell viel dreht.

"Er spricht mehr über den Nürburgring als über die Formel 1", berichtet auch Marko von den letzten Gesprächen mit Max Verstappen, zu dem noch loser Kontakt besteht.

"Er ist ein Vollblut-Racer und das jetzige Reglement ist auf Energiemanagement ausgelegt, das geht aber nur im Einvernehmen mit den Ingenieuren. Dem Fahrer ist die dominierende Rolle weggenommen worden", merkt auch der ehemalige Motorsport-Beauftragte im Hause Red Bull den Frust.

"Es werden Adaptionen durchgeführt, aber ob man das so hinkriegt, dass wieder der Fahrer das Entscheidende ist, kann ich derzeit nicht beurteilen", will auch er sich nicht auf endgültige Ansagen festnageln lassen, wie es mit der Zukunft des Vierfach-Weltmeisters weitergeht.

Red Bull wird aufholen - trotz der Abgangswelle

Dass just während des Pressegesprächs am Wiener Rathausplatz - wo der Red Bull Ring eine "Energy Station" im Rahmen des Steiermark-Frühlings aufgebaut hat - die Nachricht durchbricht, dass mit Gianpiero Lambiase der engste Vertraute Verstappens auch noch Reißaus bei Red Bull Racing nehmen wird, verbessert die Aussichten auf einen Verbleib nicht.