Die Urteile des Lizenz- und Zulassungsverfahrens für die Saison 2026/27 sind da!

In der ADMIRAL Bundesliga sowie der ADMIRAL 2. Liga gibt es fast ausschließlich positive Neuigkeiten.

Doch wie sieht es in der Frauen-Bundesliga und in den Regionalligen West, Mitte und Ost aus? Wer hat die Lizenz bzw. Zulassung erhalten - und wer muss bangen?

In einer Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz blicken Hannes, Harald und Patrick auf die Lizenz-Vergabe.

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