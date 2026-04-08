Ansakonferenz
So lief die Lizenz-Vergabe
Fußball-Österreich hat gespannt auf die Urteile vom Senat 5 gewartet. Wer bekommt die erstinstanzliche Lizenz, wer muss "nachsitzen"?
Textquelle: © LAOLA1
Die Urteile des Lizenz- und Zulassungsverfahrens für die Saison 2026/27 sind da!
In der ADMIRAL Bundesliga sowie der ADMIRAL 2. Liga gibt es fast ausschließlich positive Neuigkeiten.
Doch wie sieht es in der Frauen-Bundesliga und in den Regionalligen West, Mitte und Ost aus? Wer hat die Lizenz bzw. Zulassung erhalten - und wer muss bangen?
In einer Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz blicken Hannes, Harald und Patrick auf die Lizenz-Vergabe.
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