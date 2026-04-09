Verstappens rechte Hand verlässt wohl Red Bull für Konkurrenten

Bereits in der Vergangenheit musste Red Bull Racing den ein oder anderen Abgang verkraften.

Jetzt soll sich Renningenieur Gianpiero Lambiase dazu gesellen. Laut "De Limburger" steht ein Wechsel nach Vertragsende 2027 an. Ab 2028 werde erwartet, dass er für McLaren arbeitet.

Abgang zu Ferrari?

Verstappens rechte Hand wurde auch mit einem Wechsel zu Aston Martin und Williams in Verbindung gebracht. Andrea Stella könnte den britischen Rennstall hingegen verlassen, der Teamchef werde mit einer Rückkehr zu Ferrari in Verbindung gebracht.

Vor Lambiase wechselten bereits Chefdesigner Rob Marshall und Chefstratege Will Courtenay von Red Bull zu McLaren.