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Ranking: Die besten österreichischen Trainer

Die "Europacöp"-Hosts küren die aktuell fünf stärksten Coaches aus Österreich.

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Wer ist derzeit der beste österreichische Trainer?

In einer neuen Ausgabe von "Europacöp" gehen Hannes und Johannes dieser Frage auf den Grund.

Mit dabei ist natürlich auch Oliver Glasner, der am Donnerstag mit Crystal Palace im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa Conference League auf die AC Fiorentina trifft (ab 20:15 Uhr LIVE bei Canal+).

Welche Coaches schaffen es in deine persönliche Top 5?

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

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