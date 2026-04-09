Ranking: Die besten österreichischen Trainer

Wer ist derzeit der beste österreichische Trainer?

In einer neuen Ausgabe von "Europacöp" gehen Hannes und Johannes dieser Frage auf den Grund.

Mit dabei ist natürlich auch Oliver Glasner, der am Donnerstag mit Crystal Palace im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa Conference League auf die AC Fiorentina trifft (ab 20:15 Uhr LIVE bei Canal+).

Welche Coaches schaffen es in deine persönliche Top 5?

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