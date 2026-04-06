Nach über 20 Jahren! Verstappen-Vertrauter vor Red-Bull-Aus

Bei Red Bull Racing gibt es den nächsten Personal-Schock!

Nach über 20 Jahren und einer lückenlosen Anwesenheitsliste seit dem Großen Preis von Australien 2005 wird Mechaniker Ole Schack das Team verlassen.

Der Hauptgrund für diese Entscheidung seien einem Bericht von "planetf1" zur Folge das veränderte Arbeitsumfeld sowie die andere Atmosphäre. Vor allem die drastischen Veränderungen nach dem Abschied von Ex-Teamchef Christian Horner sollen damit gemeint sein.

Wann genau der Däne den österreichischen Rennstall verlassen wird, ist unklar. Dass der Mechaniker der Formel 1 erhalten bleibt, ist nicht unwahrscheinlich. Er soll nach einer neuen Herausforderung, durchaus im Paddock, suchen.