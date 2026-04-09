Austrias Pläne für das Derby ohne SCR-Fans

Nach den Vorfällen im 348. Wiener Derby sind für die kommenden drei Jahre in der Generali Arena keine Gästefans bei den Duellen zwischen dem FK Austria Wien und dem SK Rapid zugelassen.

Für die Anhänger der Hütteldorfer heißt's also: Draußen bleiben!

Karten für karitative Einrichtungen

Die Veilchen haben für das Duell am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker) bereits Pläne geschmiedet, was mit dem Auswärtssektor passieren soll.

Mehrere Wiener karitative Einrichtungen wurden kontaktiert, können ein Kontingent an Gratis-Tickets abrufen. Die Violetten rechnen damit, dass so zwischen 150 und 200 Menschen den Auswärtssektor besuchen werden.

Insgesamt hat die Austria bis Mittwoch-Abend 13.300 Tickets für das Duell mit dem Erzrivalen abgesetzt, 700 Eintrittskarten sind noch im Verkauf.

Special Needs Nachwuchsteams laufen ein

Ein paar Rapidler dürfen das Spiel dennoch im Stadion verfolgen. Gemeinsam mit den Mannschaften werden nämlich die Special Violets Kids des FAK und das Special Needs Team Kids des SCR einlaufen.

Die Austria hat die Familien beider Mannschaften zum Spiel in Wien-Favoriten eingeladen.