Keine Gespräche: Wird Maxi Wöbers Kaufoption gezogen?

Was bringt die Zukunft für Maximilian Wöber?

In der aktuellen Saison ist der ÖFB-Kicker von Leeds United an den SV Werder Bremen ausgeliehen. Der Bundesligist besitzt eine Kaufoption in der Höhe von 4 Millionen Euro.

Wie die "Deichstube" berichtet, dürfte es aber eher unwahrscheinlich sein, dass der Verein die Option auch zieht.

Nur ein Spiel für Werder

Der Klub soll von der Qualität des Österreichers zwar überzeugt sein.

Dennoch sei das Risiko aufgrund Wöbers Verletztenakte einfach zu groß. Seit Sommer 2024 absolvierte er zehn Pflichtspiele für Leeds bzw. Werder, das letzte davon im August 2025.

Das sagt der Sportchef

Clemens Fritz, Geschäftsführer Profifußball in Bremen, hält sich bei der Personalie Wöber eher bedeckt: "Darüber, was im Sommer passiert, haben wir noch nicht gesprochen."

Im kommenden Bundesliga-Spiel gegen Köln sei der Linksfuß noch kein Thema. "Wir werden die Belastung bei ihm Stück für Stück steigern und hoffen, dass er in dieser Saison noch für uns spielen kann", sagt Fritz.