2042 oder schon früher? Deutschland will wohl WM ausrichten

Deutschland möchte wohl wieder eine WM ausrichten.

Das geht aus einem Bericht von "The Athletic" hervor. Laut einem der führenden DFB-Funktionäre soll Deutschland demnach als einer der Top-Kandidaten für die Ausrichtung 2042 - oder sogar schon 2038 - angesehen werden.

Wie DFL-Funktionär Axel Hellmann gegenüber dem US-amerikanischen Medium erzählt, besitzt Deutschland "die vollständige Infrastruktur für alles, was benötigt wird".

Das Problem mit dem Rotationsprinzip

Bleiben die aktuellen Regularien der FIFA bestehen, könnten sich die Deutschen frühestens 2042 wieder bewerben. Grund dafür ist das Rotationsprinzip, das besagt, dass zwei Turniere vergehen müssen, ehe ein Kontinentalverband wieder eine WM ausrichten darf.

Nachdem die kommende Endrunde auf drei Kontinenten (Südamerika, Europa, Afrika) ausgerichtet wird und die WM 2034 in Saudi-Arabien (Asien) stattfindet, gibt es 2038 mit Nordamerika und Ozeanien nur zwei Optionen.

Hellmann will aber nicht ausschließen, dass das Rotationsprinzip künftig aufgeweicht wird. "Wir würden das sehr gerne tun, und es gibt eine Initiative von Neuendorf und dem DFB, sich für 2042, vielleicht auch 2038, zu bewerben. Es hängt von den FIFA-Regularien ab."