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SK Rapid: Deshalb fehlt Romeo Amane auch im UECL-Rückspiel

Die wohl heißeste Transferaktie der Hütteldorfer war schon im ÖFB Cup nicht dabei. Der Grund für sein Fehlen:

SK Rapid: Deshalb fehlt Romeo Amane auch im UECL-Rückspiel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die ersten beiden Pflichtspiele hat der SK Rapid schon hinter sich gebracht.

Am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) folgt dann die erste Heimpartie in dieser Saison. Den 3:1-Sieg bei Santa Coloma wollen die Hütteldorfer im Rückspiel der zweiten Conference-League-Qualirunde veredeln.

Wer nicht dabei sein wird, ist Romeo Amane. Das berichtet der "KURIER". Der Ivorer fehlte schon am vergangenen Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Wienerberg im UNIQA ÖFB Cup.

So begründet Katzer den Ausfall

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit den Andorranern erklärt Sportchef Markus Katzer:

"Es war aber nicht der Grund, dass wir kurz vor einem Transfer stehen. Das will ich auch ganz klar und deutlich sagen."

Laut "KURIER" ist Amane beim Hinspiel in Andorra umgeknöchelt. Beim Bundesliga-Auftakt gegen den SCR Altach könnte er wieder auf dem Platz stehen.

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